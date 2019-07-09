أبناء أمل حجازي يشاركونها الإنشاد.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة اللبنانية أمل حجازي متابعيها بمقطع فيديو جديد، ظهرت فيه تقدم أنشودة «رقت عيناي شوقاً» للمنشد ماهر زين، وذلك برفقة نجليها «كريم ولارين».

أمل ارفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «رقت عينايا شوقاً المنشدان كريم ولارين»، حيث تفاعل فانز الفنانة مع الفيديو بتعليقات أعربوا فيها عن انبهارهم بأداء نجلي الفنانة اللبنانية، متوقعين أن يسير أحدهما على نهج والدته، خاصة أن «كريم» ينشد بانسجام واضح.

يُذكر أن أمل تزوجت من رجل الأعمال اللبناني محمد البسام عام 2008، وقد اثمر زوادهما عن طفلين، هما كريم عام 2009، ولارين عام 2012.

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من ناحية أخرى، طرحت أمل منذ عودتها للفن في اعقاب اعلان اعتزالها الغناء العاطفي، أنشودتين بمناسبة المولد النبوي، “السلام عليك ياسيد الخلق” عام 2017، و”يوم مولدك محمد …طلع البدر علينا” والتي وتعاونت فيها المؤلف مصطفى حسن، الحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي حسام الصعبي.

في رمضان الماضي، طرحت أمل أنشودة «الله أكبر» من كلمات وموسيقى مصطفى شكري، وتوزيع حسام الصعبي، وذلك بعد أغنية «حجابك تاج» التي حققت نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكري، وتوزيع حسام صعبي، والكليب من إخراج محمد دايخ.