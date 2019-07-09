أحمد شيبة يتألق وسط حشد جماهيري بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري أحمد شيبة، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات شاطئ vibes داخل «بو ايلاند» التي انطلقت هذا الصيف وشاركه في الحفل لاعبي الـ dj فيدو وياسر الحريري بالإضافة إلي الراقصتين لوردينا وبرسيلا.

أشعل النجم أحمد شيبة، وصلات الرقص بجوار حمام السباحة بشاطئ «vibes»، علي أغانيه الشعبية المميزة منها “آه لو لعبت يا زهر”، “يعلم ربنا”، “خلوني ساكت”، “بيحسدوني لما أضحك”.. وغيرها ممن طالب بها رواد المكان.

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بينما تبادل الـ dj العالمي ياسر الحريري، ونظيره فيديو تقديم عدد كبير من التراكات الشرقية الغربية المحبة لدي الشباب والتي ساهمت في إضفاء المزيد من أجواء الإثارة.. بالإضافة إلى فقرة مميزة لأقوي dj نسائي ندي.

شاركت في إحياء سهرات شاطئ «vibes» الراقصة لوردينا ونظيرتها برسيلا حيث قدمتا العديد من وصلات الرقص التي تفاعل معها الشاب وبخاصة الفتيات اللاتي دخلن معهما في منافسات متتالية وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة.

حملت سهرات شاطئ vibes لافتة كامل العدد ويقوم الـ dj العالمي ياسر الحريري بتنيظم حفلات المكان طول موسم صيف ٢٠١٩.