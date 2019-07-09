أشرف عبدالباقي وفرقة «جريما في المعادي» يصلون جدة استعدادا لبدء عروضهم بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

وصل الفنان المصري أشرف عبدالباقي، وأعضاء فرقته الجديدة والتي تقدم «مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي»، إلي السعودية، وذلك لعرضها ضمن فعاليات موسم جدة، بداية من الأربعاء المقبل ١٠ يوليو وحتى ١٣ من ذات الشهر على المسرح العربي بجدة.

يذكر أن عبدالباقي، وفرقته الجديدة افتتحا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحًا جماهيرياً كبيرًا بمسرح الريحاني بالقاهرة، مما انهالت عليهم العروض الخاصة بالمحافظات، وقاموا بتقديم العروض في كل من محافظات بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتم الموسم الأول قبيل شهر رمضان المبارك.

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مسرحية كلها غلط “the play that gose wrong” هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وهي تعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير المسرح رشدي سلامة، مدير الفرقة حسن نجيب، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.