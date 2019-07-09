بوسي والليثي يشعلان شاطئ «rakkan» بالساحل الشمالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شهد شاطئ «rakkan» داخل «بو أيلاند»، بالساحل الشمالي العديد من السهرات الغنائية التي شارك في إحيائها عدد كبير من نجوم الأغنية بحضور الألف الشباب من الجنسين من مختلف الأعمار.

كان أبرز سهرات هذا الأسبوع حفل النجمين بوسي، ومحمود الليثي، والذي تبادلا فيه تقديم العديد من الدويتوهات الغنائية سواء التي جمعتهما بالأفلام أو ما تميز في تقديمه كلاهما منفردًا.

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أشرف حمدي بدر، على فقرة بوسي، والليثي، وكانت أبرز الأغاني المشتركة التي أشعلت تفاعل رواد المكان هي “شيكولاته” ،”بونبوناية”،”ألو ألو” ،”حريقة” ،”شطة نار” ،”إيه ده يا محمود” ،”حط إيده ياه” .. و غيرها ممن طالب بها الجميع على مدي قرابة الساعتين.

كما تميز الحفل الذي ضم النجوم الشباب محمد عباس، نور، دينا عادل، ومي حافظ، داخل “rakkan”بحالة من الطرب والرومانسية التي أضف حالة من أجواء البهجة حتى الساعات الأولى من اليوم التالي.