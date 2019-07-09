راغب علامة يضرب موعدًا مع الجمهور في شمال لبنان

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا ساهرًا في لبنان وتحديدًا بمنطقة إهدن في شمال لبنان مساء 10 آب/أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن يقدّم راغب علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وتحديدًا تلك التي ينتظرها منه الجمهور في كافة حفلاته الغنائية.
وفي أجندة راغب علامة سلسلة من الحفلات الصيفية، ومنها حفل غنائي في موناكو وتحديدًا في نادي مونت كارلو الرياضي مساء 1 آب/أغسطس وحفل آخر ضمن فعاليات الدّورة 55 لـ”مهرجان قرطاج” يوم 3 الشهر عينه.
تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يتابع العمل على أعماله الغنائيّة الجديدة التي يحضّرها كمفاجأة لجمهوره، وسيعلن عنها تباعًا خلال الفترة المقبلة.
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