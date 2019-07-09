دانييلا رحمة: لم أتعاقد على أي مشروع!

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار كثيرة عن انضمام الممثلة دانييلا رحمة لأسرة مسلسل (بيروت سيتي) في جزء جديد منه، بعد أن كانت شاركت في بطولة الجزء الأول منه قبل عامين، لذلك يهمّ دانييلا أن تنفي أي تعاقد على أي مشروع دراميّ، وتؤكد أنها لم تنضم للمسلسل وأنّ الفكرة ليست واردة حالياً.

نذكر أنّ دانييلا عادت من أستراليا مؤخراً وبدأت بقراءة نصوص لمشاريع لبنانية وعربية، لتختار العمل الذي ستطل به قريباً.