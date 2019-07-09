طلال سلامة ينفي الشائعات ويحذّر هؤلاء

متابعة بتجــــــــــرد: نفى الفنان السعودي طلال سلامة كل ما تردّد في الآونة الأخيرة حول تعرضه لوعكة صحية.
وأكد سلامة عبر حسابه على موقع “تويتر” أنه بصحة جيدة ونبّه المواقع الإخبارية والفنية من تداول أخبار ومعلومات ليست صادرة عن لسانه أو لسان مدير أعماله وكتب: “السلام عليكم جمهوري الحبيب حبيت اطمنكم على صحتي واني بخير والحمد لله وعلى كل مايتداول في وسائل التواصل وليس عن لساني وليس عن لسان مدير أعمالي الرجاء سحبه قبل المسائله القانونيه”.
هذا وحذّر طلال سلامة وسائل الإعلام من نشر صور لأولاده دون إذنه وكتب: “وأي موقع يتم فيه تداول صور احد ابنائي بدون اذن سيتم مقاضاته من قبلنا وشكرا”.
تجدر الإشارة إلى أن خبر تعرض طلالة سلامة لوعكة صحية كان قد انتشر خلال الساعات الماضية كالنار بالهشيم عبر مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعي.
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