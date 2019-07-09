ستينج يلغي حفلة في بلجيكا لأسباب صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغني البريطاني ستينج إلغاء حفلة كانت مقررة، مساء الاثنين، في جان شمال غرب بلجيكا لأسباب صحية.

وجاء في تغريدة على حساب المغني، البالغ 67 عاما، عبر "تويتر": "نأسف لإبلاغكم أن حفلة ستينج في مهرجان جان للجاز مساء الاثنين ألغيت بأمر من الأطباء".

ولم توضح التغريدة السبب المحدد وراء الإلغاء، وأوضحت أن معلومات حول تعويض ثمن البطاقات "ستصدر قريبا".

ومن المقرر أن يحيي ستينج مؤسس فرقة "ذي بوليس"، الكثير من الحفلات طوال موسم الصيف.