الكاميرات ترصد انجلينا جولي في باريس، بمن التقت؟

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Jul 09, 2019
يبدو ان النجمة أنجلينا جولي أحبت أن تأخذ قسطاً من الراحة من تصوير فيلمها الجديد “Who Who Wish Me Dead”، وذلك بعدما رصدتها الكاميرات في شوارع باريس مع أسطورة التمثيل جاكلين بيسيت، 74 عاماً.
ولاحقت الكاميرات “جولي” و “بيسيت” وهما تتجولان في الشارع وتتبادلان الحديث.
وتلعب نجمة ماليفسنت دور البطولة في فيلم Who Who Wish Me Dead ، حيث تدور قصته حول حراسة أحد الشهود في حادث قتل، فيما يلاحقه القتلة.
من جانب آخر تنتظر أنجلينا جولي عرض فيلمها الجديد بعنوانMaleficent: Mistress of Evil ، والمقرر طرحه فى 18 أكتوبر المقبل، ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول Maleficent الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة “Sleeping Beauty” الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.
فيلم “Maleficent: Mistress of Evil” من بطولة أنجلينا جولي، إد سكرين، إيلي فانينج، ميشيل فايفر وغيرهم. إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.
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