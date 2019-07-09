شكرا لقرائتكم بذكرى رحيل كنفاني.. روائيون عرب يلتقون في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدأ ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية بعد غد الاثنين بمشاركة نحو 45 روائياً وكاتباً ومترجماً من مختلف الدول العربية في رام الله والبيرة وطولكرم وبيت لحم.

وتنظم وزارة الثقافة الفلسطينية الحدث الذي ينطلق على مسرح بلدية رام الله ويواكب ذكرى رحيل الروائي الفلسطيني غسان كنفاني (1936-1972) ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في مؤتمر صحافي السبت: "تنطلق أعمال هذا الملتقى في الثامن من يوليو/تموز تزامناً مع ذكرى استشهاد الروائي والمناضل الفلسطيني غسان كنفاني الذي أسس الرواية الفلسطينية الحديثة، تاركاً العديد من الروايات ومئات المقالات والدراسات في الثقافة والفكر والأدب والسياسة، إضافة إلى مساهماته الإبداعية في القصة القصيرة والمسرح وغير ذلك".

وأضاف "الملتقى هو كسر للحصار والعزلة الثقافية التي يسعى الاحتلال الإسرائيلي وسلطاته لفرضها وتعزيزها، وتتوزع فعاليات الملتقى على أكثر من محافظة لأن الهدف الأساسي إضافة إلى كسر العزلة هو تعريف المشاركين والمشاركات العرب من المبدعين بواقع الحياة في فلسطين".

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ويشارك في الملتقى 45 روائياً وكاتباً بينهم نحو 30 روائياً عربياً من 12 دولة هي مصر وتونس والجزائر والأردن والعراق وسوريا واليمن وليبيا وسلطنة عمان والسودان والكويت والمغرب.

ومن أبرز المشاركين التونسي شكري المبخوت والجزائري أمين الزاوي واليمني علي المقري والعمانية بشرى خلفان والكويتي طالب الرفاعي والليبية نجوى بن شتوان والسوداني أمير تاج السر والسوري خليل النعيمي والمصري أشرف العشماوي والمغربي بنسالم حميش.

كما يشارك 15 روائياً وكاتباً فلسطينياً من الضفة الغربية وغزة والداخل والمهجر، من بينهم محمود شقير ويحيى يخلف وليانة بدر وثورة حوامدة.

وتناقش ندوات وجلسات الملتقى قضايا أدبية متنوعة منها (الرواية العربية والترجمة) و(النقد في الرواية العربية) و(كتابة الرواية من المنفى).

وأقيمت الدورة الأولى من الملتقى في 2017 وحملت اسم الكاتب الراحل نبيل خوري مؤلف "ثلاثية فلسطين".