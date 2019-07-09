شيرين عبدالوهاب تتعرّض لوعكة صحية مُفاجئة

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أنها سافرت إلى لندن منذ أيام في سرية تامة لتلقي العلاج، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أجبرتها على السفر بصورة عاجلة ولم يفصح عن طبيعة مرضها بعد.

وألغت شيرين عبدالوهاب حفلها المقرر إقامته في 17 أغسطس/ آب المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

وأخطرت شيرين إدارة المهرجان أنها تعاني من مرض يستدعي سفرها للعلاج لفترة طويلة قد تمتد إلى أكثر من شهر وتبتعد خلالها عن ممارسة نشاطها الفني.

اقرا ايضاً: شيرين عبدالوهاب تعود إلى "روتانا" بمفاجآت

واعتذرت أيضا عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تقيمها في دول عدة، وقامت إدارة أعمالها بإعادة مقدمات التعاقد إلى منظمي الحفلات.

Advertisements

وترددت أيضا شائعات عن حمل شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب والذي قد يكون سببا وراء إلغاء حفلاتها.

قد يهمك ايضاً:

شيرين عبدالوهاب تنعى ضحايا كمين العريش وتطلب "الشهادة"

"الموسيقيين" المصرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة شيرين عبدالوهاب