شكرا لقرائتكم خبر عن كلام نهائى.. تعرف على موعد استئناف تصوير فيلم "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعود النجم محمد إمام لاستئناف تصوير فيلمه "لص بغداد"، يوم 15 يوليو المقبل، بعد فترة طويلة من توقف التصوير، لانشغال مخرج الفيلم أحمد خالد موسى في تصوير أعمال فنية أخرى.

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ويصور المخرج مجموعة من المشاهد الخارجية في أماكن متفرقة بالقاهرة والاسكندرية ومنطقة السخنة قبل السفر إلى تايلاند، وبعدها يستعد للسفر إلي تايلاند لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية هناك.

يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.