شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الكاتب الصحفي إلهامى المليجي في مهرجان "شابكة" للراب العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الكاتب الصحفي المصري إلهامي المليجي ضيفا على فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان "شابكة" للراب العربي، المقرر انطلاق فعالياته رسميا مساء الأحد المقبل في مدينة " سلا "المغربية .

ويأتي إلهامي على رأس الوفد المصري الذي يحل كضيف شرف للنسخة الحالية من المهرجان، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في مجال الراب العربي بالمغرب، وتمثله موسيقيا الفنانة مي كساب التي تشارك في ليلة الافتتاح، في حين يتولى مغني الراب " ويجز" التمثيل المصري في الراب بمشاركته في الحفلات الرسمية، ويأتي تكريم الهامي المليجي خلال فعاليات حفل الافتتاح بدعوة رسمية من إدارة المهرجان، تكريما لمجمل أعماله في المجال الصحفي، وكتاباته عن بلاد المغرب، مثلما كشف عماد الدين مليجي، مدير المهرجان ل " الخليج 365" .

وكشف مدير المهرجان لـ"الخليج 365"، أن الفعاليات التي تستمر ثمانية أيام ستشهد للمرة الأولى أكبرمسابقة غنائية للراب العربى بين البلدان المشاركة وأكثر من 140 فنانا من مختلف الدول العربية، وتشرف عليها لجنة تحكيم تضم ألمع نجوم الراب المغربى والعربى.