شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون يؤدى دور البطولة فى فيلم Saw لـ كريس روك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الممثل العالمى صامويل جاكسون لأداء دور البطولة فى فيلم Saw الجديد، الخاص بكريس روك، والمقرر عرضه العام المقبل فى دور العرض السينمائى.

وبحسب صحيفة "فاريتى" فإن جاكسون سيؤدى شخصية دور محقق بوليسى يحقق فى سلسلة من الجرائم المرعبة، وسيتم البدء فى تصوير الفيلم نهاية الشهر الجارى، على أن ينتهى التصوير مع نهاية العام أو فى يناير المقبل، ليخضع بعدها لعملية المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية قبل عرضه منتصف العام المقبل.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن شركة Lionsgate للإنتاج الفنى، محتفظة بكل التفاصيل الخاصة بالعمل السينمائى المرتقب ولم تكشف عن أى تفاصيل سوى انضمام جاكسون، وماكس مينجيلا الذى لعب دور البطولة فى مسلسل The Handmaid's Tale.

وبرز جاكسون مؤخراً فى بعل دور "كينكايد" فى فيلم The Hitman's Bodyguard، الذى ينتمى لفئة الأكشن والكوميديا، ومن إنتاج استوديوهات ليونز جيت، وهو من تأليف باتريك هيوز، ومن إخراج توم أوكنور، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم الكبار أبرزهم، رايان رينولدز، صامويل جاكسون، جارى أولد مان، سلمى حايك، الودى يونج، سام هزلين.