شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الحمامات الدولى بمسرحية "رسائل الحرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح مهرجان الحمامات الدولى بتونس دورته الـ55 يوم الأربعاء 10 يوليو 2019 فى الساعة العاشرة ليلا بمسرحية "رسائل الحرية"، تأليف عز الدين المدنى وسينوغرافيا وإخراج حافظ خليفة. تتناول المسرحية حقبة زمنية عاشتها البلاد التونسية بماضيها السياسى والدينى، والتى أدت إلى القيام بحراك شعبى من أجل الحرية أفضت إلى ثورة عارمة.

مسرحية رسائل الحرية تفتتح مهرجان الحمامات الدولي يذكر أن مهرجان الحمامات الدولى هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام فى المركز الثقافى الدولى بالحمامات خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولى عام 1966، ويعتبر ثانى أهم مهرجان ثقافى تونسى بعد مهرجان قرطاج الدولى وشارك فيه من قبل عدد كبيرمن نجوم الغناء المصرى والفرق المشهورة، منهم الكينج محمد منيرالعام قبل الماضى، ويشارك فى حفلاته هذا العام الموسيقار زياد رحبانى والمطرب محمد محسن وكارول سماحة وصابر الرباعى وعدد آخر من نجوم الغناء والمسرح فى العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مهرجان الحمامات الدولى بمسرحية "رسائل الحرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.