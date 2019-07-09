شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم: عبد المنعم مدبولى صاحب أعظم "سوكسيه" فى المسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الـ13 على وفاة الفنان الكبير نجم الكوميديا عبد المنعم مدبولى فقد رحل عام 2006 عن عمر تجاوز الـ84 سنة، وترك لنا أعماله المتنوعة بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية بالإضافة لفوازير الأطفال التى كان حريصا على تقديمها فى شهر رمضان بعنوان "جدو عبده"، وإحيائا لذكرى وفاته اليوم يتحدث عنه آخر مخرج مسرحى تعامل معه وهو المخرج ناصر عبد المنعم، فقد أخرج له مسرحية "وسط البلد" آخر مسرحياته التى عرضت على مسرح السلام بشارع قصر العينى وشاركه فى بطولتها الفنانة نهال عنبر والفنان سليمان عيد وخالد أبو النجا ونورهان وسيد الرومى.



مسرحية وسط البلد اخر مسرحيات الفنان عبد المنعم مدبولي

المخرج الكبير ناصر عبد المنعم قال، لـ"الخليج 365"، إن الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولى هو صاحب أعظم "سوكسيه" فى المسرح المصرى، والـ"سوكسيه" هو مصطلح مسرحى يعبر عن مدى نجاح الممثل فى العرض المسرحى وهو مأخوذ من الكلمة الفرنسية "succès" ومعناها النجاح.



عبد المنعم مدبولي وناصر عبد المنعم

وأضاف عبد المنعم الفنان عبد المنعم مدبولى كان ينال التصفيق منذ أول ظهور له على المسرح وهو فنان ملتزم جدا جدا كان يذهب إلى المسرح قبل الجميع ورغم ظروفه الصحية وقتها إلا أنه كان الأكثر التزاما واجتهادا ليظهر بصورة مشرفة وكان دائما يناقشنى فى كل أمور العرض ويلاحظ كل العناصر ويهتم بكل عناصر العمل المسرحى فهو حقا أستاذ عظيم وإخراجى له ىخر مسرحياته اعتبرها شرف كبير لى.