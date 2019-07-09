لطيفة تهنئ المنتخب التونسي: "فرحتونا يا نسور قرطاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة المنتخب التونسي بالصعود لدور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب غانا.

ونشرت لطيفة صورة العلم التونسي، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لمنتخب بلادي التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس أمم أفريقيا".

كما نشرت مقطع من أغنية لها، وكتبت: "فرحتونا يا نسور قرطاج.. لعب مشرف.. ونصر باستحقاق، تحيا تونس، تعيشي يا بلادي".

وفاز منتخب تونس على منتخب غانا 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 فى آخر مباريات دور الـ16 والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية.