لطيفة تهنئ المنتخب التونسي: "فرحتونا يا نسور قرطاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت المطربة التونسية لطيفة على تهنئة المنتخب التونسي بالصعود لدور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على منتخب غانا.
ونشرت لطيفة صورة العلم التونسي، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام"، وعلقت: "مبروك لمنتخب بلادي التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس أمم أفريقيا".
كما نشرت مقطع من أغنية لها، وكتبت: "فرحتونا يا نسور قرطاج.. لعب مشرف.. ونصر باستحقاق، تحيا تونس، تعيشي يا بلادي".
وفاز منتخب تونس على منتخب غانا 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 فى آخر مباريات دور الـ16 والتي أقيمت على استاد الإسماعيلية.
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