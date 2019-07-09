حنان مطاوع بإطلالة أنيقة في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ظهرت حنان في الصور بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا يشبه العباءة، وحازت الصور على إعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان 2019 بشخصية "عايدة" في مسلسل "لمس أكتاف" أمام الفنان ياسر جلال.

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