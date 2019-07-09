حازم سمير في كواليس "بلا دليل".. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان حازم سمير، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من كواليس مسلسله الجديد "بلا دليل".
وظهر في الصورة أبطال العمل عمر الشناوي، حازم سمير، إنعام الجريتلي، درة، بينما علق قائلا: "بلا دليل، توكلنا على الله".
المسلسل من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سنرجي.
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