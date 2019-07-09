تراند اليوم : فيديو| ممثلة مصرية تحذر زوجة ابنها في حفل زفافهما...

أهدت الممثلة المصرية نشوى مصطفى، ابنها وعروسه، أغنية خلال حفل زفافهما الذي أقيم الجمعة الماضية.

وحذرت نشوى في الأغنية عروسه من غضب ابنها عبدالرحمن.

وأدت الممثلة التي اشتهرت بأدوارها الكوميديا، الأغنية بطريقة ساخرة، لاقت إعجاب المدعوين وانتزعت ضحكاتهم.

وكانت نشوى احتفلت بزفاف ابنها عبد الرحمن بأحد الفنادق بالقاهرة، يوم الجمعة الماضي، وسط حضور العديد من الفنانين، منهم ماجد الكدواني وعلي ربيع ولقاء سويدان وإدوارد ورانيا فريد شوقي وغيرهم.

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كانت نشوى أعلنت عن تعرض سيارتها للسرقة، وقالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم تكسير زجاج السيارة وسرقة كل محتوياتها، لافتةً إلى أن أكثر ما أزعجها هو سرقة اللاب توب الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه".

وكتبت نشوى: "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق — أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة افضي العربية وأجلت لما ارجع من مشوار فى مدينة نصر — إلى الأستاذ الحرامى: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".



