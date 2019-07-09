تراند اليوم : بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة تثير الجدل بـ«ملابس السباحة»



أعربت الفنانة اللبنانية، أمل حجازي، عن استيائها بعد قرار بعض المسابح والشواطئ على عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي.

ونشرت أمل حجازي على حسابها الشخصي على “تويتر” صورة استنكرت العنصرية من القرار الصادر من المسابح، وقالت: “ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع تدوينتها، مشيدين برأيها، ومهاجمين الشواطئ التي تقوم بهذه الأفعال.

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.

ما رأيكم بهذه الاهانة والعنصرية!! هل اصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر ؟؟لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! #البحر_للجميع #امل_حجازي pic.twitter.com/r8ujM66IYQ — Amal Hijazi (@AmalHijazi) July 8, 2019

— Amal Hijazi (@AmalHijazi)