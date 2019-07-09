صورة حديثة لشمس الكويتية تثير الشكوك حول انفصالها

نشرت الفنانة شمس الكويتية صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام صورة لها أثارت الجدل بعد ظهورها بروب الحمام وأرفقتها بعبارة لفتت انتباه متابعيها وأثارت الشك في أن تكون انفصلت عن زوجها.

وتلقت الفنانة شمس الكويتية الكثير من التعليقات رداً على صورتها وتعليقها الذي أرفقته بالصورة متسائلين في حال إن كانت قد انفصلت عن زوجها أم لا مع تحفظها هي بعدم الرد.

واكتفت الفنان شمس الكويتية بنشرها صورة أخرى لها بتعليق جديد من أرشيف صورها الجميلة مشيرة الآتي:

عندما تكون ميتًا، أنت لا تعرف أنك ميت، الصعوبة والألم يشعر بها الآخرين لأجلك. نفس الشيء ينطبق عندما تكون غبيا.‬ #انت_اوسكار_غباء.

الجدير بالذكر أن الفنانة شمس الكويتية قد أعلنت زواجها برجل من أصول تركية قبل شهر رمضان المبارك من دون ذكر أي تفاصيل أخرى عبر حسابها الخاص بنشرها صورة لها بفستان زفاف.

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