فيديو.. صابر الرباعي يتجاوز الـ300 ألف مشاهدة بفيديو كليب "باي باي"

حققت أغنية "باي باي"، للمطرب صابر الرباعي، 379,859 ألف مشاهدة، وذلك بعد مرور أربع أيام علي طرحها بطريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتأتي أغنية "باي باي"، ضمن ضمن أحدث ألبوماته الغنائية الذى يحمل اسم "صابر الرباعى 2019"، من كلمات والحان سليم عبد الله، توزيع سامي المعتوقي، والكليب من إخراج وليد ناصيف.

يذكر أن صابر الرباعي طرح قبل أيام ألبوم "صابر 2019"، ويتضمن 10 أغنيات في مزيج متنوع ومميز من اللهجات المصرية والتونسية والخليجية واللبنانية، وهي كالتالي: "كتاب المجروحين، عسى يومى قبل يومك، مغيار، ليلة من العمر، اتذكرون، غشاش، باي باي، حياتى، عمرى الجديد، بالإضافة لقصيدة نزار قبانى". ضمن أحدث ألبوماته الغنائية الذى يحمل اسم "صابر الرباعى 2019"، من كلمات والحان سليم عبد الله، توزيع سامي المعتوقي، والكليب من إخراج وليد ناصيف.يذكر أن صابر الرباعي طرح قبل أيام ألبوم "صابر 2019"، ويتضمن 10 أغنيات في مزيج متنوع ومميز من اللهجات المصرية والتونسية والخليجية واللبنانية، وهي كالتالي: "كتاب المجروحين، عسى يومى قبل يومك، مغيار، ليلة من العمر، اتذكرون، غشاش، باي باي، حياتى، عمرى الجديد، بالإضافة لقصيدة نزار قبانى". شاهد الكليب من هنا...





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