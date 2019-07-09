الليلة.. كارمن سليمان تحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية

تستعد المطربة كارمن سليمان، لإحياء حفل غنائي كبير في مكتبه الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بمناسبة

تخرج طلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام.

ومن المقرر أن تقدم "سليمان"

خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها: "حضن دافي، الدنيا دايرة عليك، سلام، كعب عالي، أناني.