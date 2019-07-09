تستعد المطربة كارمن سليمان، لإحياء حفل غنائي كبير في مكتبه الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بمناسبةتخرج طلاب معهد الإسكندرية العالي للإعلام.
ومن المقرر أن تقدم "سليمان"
خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور ومنها: "حضن دافي، الدنيا دايرة عليك، سلام، كعب عالي، أناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. كارمن سليمان تحيي حفلًا غنائيًا بمكتبة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.