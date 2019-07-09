أصالة تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية

تحيي المطربة أصالة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية بمشاركة الفنان عبادي الجوهر، وذلك ضمن سلسلة حفلات صيف الباحة، مساء الخميس المقبل، على مسرحالقرية التراثية في مراوة.
ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل
ويذكر أنه كانت المطربة أصالة طرحت أغنية جديدة بعنوان "كبير الشوق" باللهجة الخليجية، ألحان أسامة العطار، توزيع محمد صالح، مكس وماستر جاسم محمد، فيديو آرت عمر جواد، وتريات تامر فيضي.
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