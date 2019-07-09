شاهد.. قصي خولي يروج لأحدث أفلامه "ماكو" عن العبارة سالم إكسبريس

أعلن الفنان قصي خولي عن اقتراب طرح فيلم "ماكو" بدور العرض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب قصي عبر صفحته قائلا: "انتظرونا قريبًا.. الله ولي التوفيق.. فيلم ماكو"، وتفاعل الجمهور مع المنشورمتمننين له دوام النجاح والتفوق.
ويشار إلى أن "ماكو" تدور قصته حول غرق العبارة الشهيرة "سالم إكسبريس"، ويقوم فيه بدور شخص يُدعي "شريف ناهي"، ويشارك في الفيلم إلى
يذكر أن فيلم "ماكو"، سيكون أول فيلم مصري تدور أحداثه تحت الماء، وهو مستوحي من قصة حقيقية عن ثمانية أفراد في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة في مكان مليان بالذكريات والحكايات.
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