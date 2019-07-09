شاهد.. إدوارد بـ"لوك جديد" من أجل حواديت الشانزليزيه

شارك الفنان إدوارد جمهوره بصورة له ظهر فيها بلوك مختلف، استعدادًا لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم حواديت الشانزليزيه، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ظهر إدوارد في الصورة بشارب

كبير ونظارة شمسية، وعلق قائلًا: "إيه رأيكم في اللوك الجديد.. ده لوك للمسلسل الجديد"، ومن المقرر أن يكون المسلسل 45 حلقة، تضم قصصا منفصلةبالتوازي عن فترة الخمسينيات في مصر وأشكال الحياة الاجتماعية بها.ويشار إلى أنه انضم إدوارد لطاقم عمل "حواديت الشانزليزيه" مؤخرًا إلي جانب كل من: إياد نصار، مى سليم، إنجى المقدم، داليا مصطفى، لمياء كرم، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، ومن إخراج مرقس عادل.