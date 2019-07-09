عالم مدهش يستضيف حفلاً غنائياً مجانياً للنجمة حلا الترك يوم الخميس 11 يوليو

يستضيف عالم مدهش، أحد أكبر الوجهات الترفيه والتعليمية في المنطقة حفلاً غنائياً مجانياً تحييه النجمة العربية الشابة حلا الترك، وذلك بالتزامن مع احتفالاته بدورته العشرين. وسيقام الحفل يوم الخميس 11 يوليو من الساعة 7 مساءً، حيث ستقدم حلا لجمهورها باقة متميزة من أغانيها المفضلة والمخصصة للأطفال إضافة إلى مجموعة من آخر إصداراتها. وسيقام الحفل الغنائي على مسرح عالم مدهش في قاعة رقم 5 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويذكر أن الفنانة البحرينية الشابة كانت قد دخلت عالم الغناء منذ عام 2011، حين شاركت في برنامج المواهب العربية "أرابز غوت تالنت". وأصبحت حلا منذ ذلك الحين أيقونة بالنسبة إلى جيل اليافعين، بفضل شخصيتها المميزة وإيقاعات أغانيها المحبوبة، كما أحييت العديد من حفلات الأطفال والفعاليات الموسيقية. وتعدّ أغنية "هابي هابي" من أنجح الأغاني التي قدمتها الترك، بتحقيقها أكثر من 400 مليون مشاهدة على موقع ’يوتيوب‘، وتضم حلا في محفظة إصداراتها الفنية 18 أغنية باللغتين العربية والإنجليزية، وتستمر موهبتها الفذّة وشهرتها مع كل أغنية جديدة تطرحها. ونظراً للشعبية الكبيرة التي تحظى بها حلا الترك، يشجع عالم مدهش الحضور الوصول مبكراً إلى القاعة.

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ويدعو عالم مدهش جميع العائلات لزيارة أقسامه المميزة والاستمتاع بكل ما يقدّمه من أنشطة وفعاليات وألعاب وعروض ترفيهية ومغامرات وورش عمل تفاعلية وغير ذلك الكثير من الفعاليات والأنشطة الأخرى التي تتناسب مع كافة أفراد العائلة من مختلف الجنسيات. كما يتيح عالم مدهش لزوراه ممن يحملون بطاقة "إسعاد" فرصة الحصول على ترقية بقيمة 50% على باقات الألعاب، إلى جانب خصم بنسبة 20% على المطاعم الموجودة في فندق ’نوفوتيل مركز دبي التجاري العالمي‘ وفندق ’إيبيس مركز دبي التجاري العالمي‘ وفندق ’إيبيس وان سنترال‘، عند تقديم إيصال الدفع من عالم مدهش. وتتوفر أيضاً في عالم مدهش عروض خاصة بالألعاب المتنوعة خلال أيام الأسبوع وأيام عطلة نهاية الأسبوع لتتيح المجال أمام الجميع للاستمتاع وقضاء أوقات ممتعة بأسعار مناسبة.