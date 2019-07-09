كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:52 صباحاً - نشرت ” مريم ” الإبنة الكبرى للفنان الراحل ” عامر منيب ” صورة عبر حسابها على موقع ” فيس بوك ” وهي تحتفل بتخرجها من الجامعة .
وظهرت مريم في الصورة وهى مرتدية زي التخرج وتحتفل بهذه المناسبة .
ووجهت رسالة إلى والدها قائلة : ” بابا أنا اتخرجت ” .
كما هنأ الملحن ” خالد عادل ” مريم على تخرجها حيث نشر لها مجموعة من الصور من حفل تخرجها عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” وكتب معلقا : ” القمر بتاعنا كبر واتخرج احلى مريم فى الدنيا .. ربنا يحميكى يارب يا مريوم .. واشوفك أحلى وأحلى وأجمل .. وانتظروو قريبا القمر .. ” .
وجاءت كلمات عادل لتثير الجدل عند الجمهور حول نيتها في احتراف الفن بعد تخرجها من الجامعة .
يذكر أن عامر منيب قد توفى يوم 26 نوفمبر 2011 بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهر الـ48 عاما بعد صراع مع مرض السرطان في القولون .facebook
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة الفنان الراحل ” عامر منيب ” تحتفل بتخرجها وتوجه رسالة لروحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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