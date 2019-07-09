فيديو جديد ل ” عمرو وردة ” يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للاعب عمرو وردة نجم المنتخب الوطني المصري والمحترف في صفوف نادي ” أتروميتوس اليوناني ” يظهر فيه اللاعب وهو يرقص مع مجموعة من الشباب بطريقة غريبة .

وأثار الفيديو الجديد للاعب حالة كبيرة من الجدل على وسائل التواصل الإجتماعي بسبب التصرفات الغريبة التي ظهر بها في الفيديو .

ونشر الفيديو وتم تداوله بعد أيام قليلة من هزيمة المنتخب المصري وخروجه من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية ليثير موجة من الغضب الجماهيري ضده .

واعتبر البعض أن أبطال الفيديو فيما يبدوا قد تعاطوا ” حبوب هلوسة ” أو ” ستروكس “ووصفوا الفيديو بأنه ” فاضح ” .