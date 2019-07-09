كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 11:52 صباحاً - تنتوي الملكة ” إليزابيث الثانية ” ملكة إنجلترا تسليم السلطة والتخلي عن كافة صلاحياتها في حكم البلاد لصالح نجلها ” الأمير تشارلز ” حين تبلغ من العمر 95 عاما .
وذلك عن طريق تفعيل قانون ” ريجنسي ” لعام 1937 خلال عامين للتخلي عن غالبية المهام التي كانت ملقاة على كاهلها لابنها ووريث العرش .
ويسمح هذا القانون للملكة بتسليم السلطة حال شعرت بعجزها عن إنجاز مهامها على أكمل وجه مع احتفاظها بلقبها الملكي .
ولتمرير القانون سيكون لزاما على زوجها الأمير فيليب الذي أصبح وصيا عليها إلى جانب ناطق بإسم البرلمان ومسؤول ثالث بارز أن يقدموا أدلة تدعم طلب الملكة الخاص برغبتها في التنازل عن صلاحياتها .
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة انجلترا تخطط لتسليم السلطة لنجلها تشارلز في سن ال ” 95 “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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