هدية من أهل جدة لأبطال “3 أيام في الساحل” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تلقى المخرج والمنتج مجدي الهواري، هدية خاصة من أهل جدة، بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم محمد هنيدي وأبطال وصناع مسرحيته الجديدة “3 أيام في الساحل” بمدينة جدة، وإشادة الجمهور السعودي بالعرض المسرحي.

وشارك مجدي الهواري جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة كشف من خلالها عن الهدية التي تلقاها من أهل جدة، وهي عبارة عن درع كبير يحمل صورته وصور لأبطال العرض المسرحي، وعلق عليها قائلا: “جائزة غالية من ناس غالية.. هما في الأصل أصل.. وفي الفهم فن.. وفي الضيافة أهل.. أهل جدة موسم جدة”.

ويشارك في بطولة العرض المسرحي بجانب النجم محمد هنيدي، الفنانين محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسى، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهواري.