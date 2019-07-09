قصي خولي ومراد يلدريم في عمل فني مشترك

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن حماسهم الشديد لمتابعة أحداث الفيلم الجديد “ماكو”، والذي سيجمع قائمة من أهم الأسماء في عالم السينما والدراما وبجنسيات مختلفة، ومن بينهم كل من النجم السوري قصي خولي والنجم التركي مراد يلدريم.

وشاركت الصفحة الرسمية للفيلم بعض التفاصيل عن العمل الفني الجديد، إضافة إلى أسماء الفنانين المشاركين في البطولة، وهم قصي خولي في دور “شريف ناهي”، ومراد يلدريم في دور “مراد”، والفنانة المصرية سارة الشامي في دور “آسيا”، وناهد السباعي في دور “غرام”، وخالد أنور في دور “تيمور”.

فيلم “ماكو” هو فيلم مستوحى من قصة حقيقية وهي قصة العبارة سالم اكسبريس الشهيرة، وتدور أحداثه حول ثمانية أشخاص في رحلة مثيره تحت مياة البحر الأحمر العميقة، ومن المقرر أن يعرض في عام 2019.