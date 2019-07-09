بعد ارتدائها الحجاب.. أمل حجازي تثير الجدل بلباس السباحة

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت أمل حجازي، عن استيائها بعد قرار بعض المسابح والشواطئ بعدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي الخاص بالمحجبات.

ونشرت أمل حجازي على حسابها الشخصي على موقع “تويتر” صورة استنكرت العنصرية من القرار الصادر من هذه المسابح، وقالت: “ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية!! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟؟ لقد رأيت مثل هذه اليافطة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع”.

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب وأطلقت العديد من الأناشيد الدينية وتخلت بذلك عن الأغاني العادية.