ملايين “أوقعلك عقد” تحاصر ماجد المهندس

متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيديو أغنية “أوقعلك عقد” للنجم العراقي ماجد المهندس أكثر من سبعة ملايين مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشرة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وتتصدّر الأغنية المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور في مختلف البلدان العربية. تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أوقعلك عقد” من كلمات محمد الواصف، ألحان علي جاسم وتوزيع أحمد المهندس. Advertisements لمشاهدة فيديو أغنية “أوقعلك عقد”:

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