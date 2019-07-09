أحلام نجمة افتتاح “موسم السودة” في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام حفل افتتاح “موسم السودة” في عسير ضمن مبادرة “مواسم السعودية” التي تضم 11 موسمًا سياحيًا تغطي معظم مناطق المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح طلال مداح – “المفتاحة” حيث ستقدّم خلاله أحلام باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

وأعربت نجمة الخليج الأولى عن حماسها للحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت بتعليقها على الإعلان الإعلان الترويجي لـ”موسم السودة”: “‫ياجمالج يا سودة عسير وياجمال أهلج الطيبين الكرام…‬‫⁧‫حنا فوق‬⁩ في ⁧‫موسم السودة‬⁩ وانا ⁧‫بنت زايد‬⁩ معكم بعد فوق السحب وحفل ملكي يليق فقط بجمهوري قريباً‬⁩ احلام‬⁩ في افتتاح موسم ⁧‫سوده عسير‬⁩ ⁧‫موسم السودة‬ ⁧‫وعلى مسرح صوت الارض طلال مداح مسرح المفتاحه انتظركم”.

ويأتي موسم السودة ضمن مواسم السعودية 2019، الذي ستكون فترة أنشطته خلال شهر أغسطس 2019، لما تمتاز به منطقة السودة في عسير من مقومات طبيعية خلابة تتراوح بين جمال الغابات في السودة والمرتفعات ذات الإطلالات الشاهقة والمقومات المناخية المتميزة للمنطقة ومقوماتها السياحية والرياضية والترفيهية، حيث يعد جبل السودة أعلى نقطة في المملكة.