عادل إشبي ينفصل عن فريق The 5 ويكمل مشواره الفني منفردًا

متابعة بتجـــــــــــرد: انضم الفنان المغربي عادل إشبي، العضو السابق في فرقة The 5 إلى شركة “سوني” للموسيقى والترفيه – الشرق الأوسط لينطلق منفردًا في مغامرة فنية جديدة.

ومن المقرر أن تطرح “سوني” أولى أغنيات عادل إشبي الخاصة خلال شهر تموز/يوليو الجاري، وفي هذا الصدد قال “مايك فيربورن”، المدير العام للشركة في الشرق الأوسط: “نحن نعمل مع عادل لسنوات عديدة وأستطيع أن أقول لكم بصراحة إنه واحد من أكثر الناس موهبة وجدية في العمل بمجموعتنا”، وتابع: “نحن محظوظون للغاية بالعمل معه ومع فريقه الرائع. أنا على قناعة بأن أغنيته الجديدة المصورة ستبهر الكثيرين”.

وكان عادل إشبي قد انشغل طيلة الفترة الماضية بالتحضير لمجموعة من الأغاني التي ستبصر النور تباعًا في خطوة تسويقية تعدّها شركة “سوني” لها.

من ناحيته، لم يفوّت إشبي الذي لمع نجمه في برنامج “إكس فاكتور”، الفرصة لتوجيه رسالة مصوّرة إلى محبّيه، أعرب من خلالها عن سعادته بالإنضمام إلى إحدى أكبر شركات الإنتاج الموسيقي في الشرق الأوسط، ووعدهم بأعمال تكون على مستوى تطلعاتهم.