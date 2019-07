تراند اليوم : هل انفصل الممثل الشهير عن زوجته الممثلة المعروفة.. بعد نشره لهذا الفيديو؟

View this post on Instagram

هاتقابل ناس كتير في حياتك بس انسان واحد بس هو النعمه الحقيقيه ... خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمه هايكون نعمه لو عرفته سنين .... و لو الدنيا واخداك مش هاتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلا هو ده اللي يستاهل .. لانه فعلا انسان و الوحيد اللي يستاهل ... ممكن تعرف حد سنين و تكون فاهم انو هوا ده الانسان لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا بعتلك فعلا الانسان اللي يستاهل انك تعرفه و يكشفلك انك مكنتش تعرف يعني ايه انسان اصلا .. .. ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهره و تشوفوا اللي حوليكم صح علشان ماتندموش و حافظوا علي القلوب الطاهره اللي ربنا بيبعتهلكم علشان تفضل فيكم الروح و تكونوا بني ادمين بجد ... .. .... 20 / 10