تراند اليوم : هل انفصل الممثل الشهير عن زوجته الممثلة المعروفة.. بعد نشره لهذا الفيديو؟

أثار ممثل مصري، تساؤلات بين متابعيه حول ما إذا كان يعني زوجته الممثلة الشهيرة بكلامه عن ضرورة "حسن الاختيار"، خاصة وأنهما توقفا عن الظهور معًا خلال الفترة الأخيرة، وبعد أنباء في بداية زواجهما عن خلاف يهدد حياتهما الأسرية.

وشارك الممثل أحمد فلوكس، متابعيه عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، فيديو لقصيدة "إنسان"، التي تتحدث عن مقابلة الناس في الحياة ويجب أن يحسن كل إنسان اختيار من يستمر معهم.

وعلق فلوكس على الفيديو: "هاتقابل ناس كتير في حياتك بس إنسان واحد بس هو النعمة الحقيقية، خلي بالك مش كل اللي تفتكره نعمة هيكون نعمة لو عرفته سنين، ولو الدنيا واخداك مش هتعرفه غير بعد كتير فحافظ عليه علشان فعلاً هو ده اللي يستاهل، لأنه فعلا إنسان والوحيد اللي يستاهل".

وأضاف: "ممكن تعرف حد سنين وتكون فاهم إن هو ده الإنسان، لكن في ميعاد محدد من ربنا هتلاقي ربنا فعلاً بعتلك الإنسان اللي يستاهل إنك تعرفه ويكشفلك إنك مكنتش تعرف يعني أيه إنسان أصلاً، ربنا يحمي قلوبكم بقلوب طاهرة وتشوفوا اللي حواليكم صح علشان ماتندموش".

وأثار تعليق فلوكس تساؤلات بين متابعيه عن المقصود من كلامه، وماذا كان يقصد زوجته الممثلة هنا شيحة، بعد أن توقفا عن الظهور معًا في المناسبات، كما توقفا عن نشر صور بعضهما على حساباتهما.

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وعلى مدار شهور منذ زواجهما، تحدثت أنباء عن طلاق فلوكس من شيحة، خاصة بعد إلغاء متابعتهما لبعضهما على حسابيهما على موقع "إنستجرام".

لكنهما ظهرا معًا في أبريل الماضي خلال افتتاح معرض والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ليؤكدا عدم صحة الشائعات التي أفادت بانفصالهما.