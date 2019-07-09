نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورة “صادمة” لها على موقع تبادل الصور “انستجرام” وهي في منزلها . وعلقت ريهام على الصورة، قائلة: “لأصحابي اللي عايزين يطمنوا أنا معنديش مرض جلدي، ووشي موقعش، ومش هيقع، أرجو الدعاء”. وأصيبت ريهام بميكروب في أنفها تفاقم بعد ذلك إلى جزء من الوجه، كما قامت بإجراء عملية، وتخضع لعلاج مكثف لمدة أسبوعين خوفا من أن يصل الميكروب للمخ.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صورة “صادمة” وتعليق مفاجئ لريهام سعيد في أول ظهور لها بعد إصابتها بالمرض الخطير ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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