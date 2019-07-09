اليوم .. بدء أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 09:53 صباحاً - تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي وقع في السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي نتيجة الإهمال والإخلال بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم .

بعد اصطام جرار القطار ( 2302 ) بالحاجز الخرساني لنهاية رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس القاهرة متسببا في حدوث انفجار وحريق كبير والذي تسبب في وفاة 31 شخصا وإصابة 17 .

وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم ” علاء فتحي أبو الغار ” الذي يبلغ من العمر 48 سنة وهو سائق الجرار قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل احد وسائل الأمان المزود به الجرار فأفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته دون قائده .

كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة ما نتج عن سقوط قتلى ومصابين .

كما قام المتهم الثاني ” ايمن الشحات ” البالغ من العمر 43 سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بان قام بتزوير توقيع المتهم الرابع ” ايمن احمد العدس ” وسنه 54 سنة وهو سائق جرار يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن .

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كما وجهت النيابة للمتهم الثالث ” عاطف نصر ” 46 سنة ويعمل كاتب جرد تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ويعمل ملاحظ مناورة لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش .



وبذلك تتمثل التهم الموجهة إليهم في تهمة القتل الخطأ والإهمال والإخلال بالعمل الوظيفي وأيضا تهمة التزوير في دفتر الحضور والإنصراف وتعطيل أجهزة العمل داخل القطار المنكوب وأخيرا تهمة تعاطي مواد مخدرة أثناء تأدية العمل الوظيفي بالنسبة للمتهم الرئيسي .