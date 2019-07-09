ما الذي تغير في وجه حليمة بولند بعد عودتها من فرنسا؟!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 09:53 صباحاً - شاركت الاعلامية الكويتية حليمة بولند بصور جديدة لها عبر حسابها على اسنتغرام من العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت حليمة بولند في احد هذه الصور تقف بجوار حصان وترتدي بلوزة حمراء اللون وبنطال جينز بينما كانت تمتطي في الاخرى الحصان.

وعلّقت حليمة بولند على الصورة الأولى الأولى قائلةً: “وحشتوني يا أحلى متابعين.. صوري الأخيرة في باريس”، وعلّقت على الصورة التي تمطي فيها ظهر الحصان قائلةً: “الفارسة حليمة بولند”.