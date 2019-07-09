كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 09:53 صباحاً - أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم ” ماكو ” عبر موقع ” إنستجرام ” عن انضمام الممثل التركي ” مراد يلدريم ” إلى فريق عمل الفيلم . وتأتي تجربة مراد يلدريم في السينما المصرية كتجربة أولى له .. بينما شارك مراد في الدراما المصرية من قبل في مسلسل ” قصة حب ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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