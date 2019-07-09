حمدي الميرغني يشارك أوس أوس في «روحين في زكيبة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد كل من الفنان حمدي الميرغني، والفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» ، أبطال مسرح مصر، على عمل درامي جديد يحمل عنوان «روحين في زكيبة» من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

ويبدأ المخرج محمد مصطفى في ترشيح الفنانين التي ستشارك بالعمل، بجانب نجوم مسرح مصر استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور “أوس أوس” في فيلم «سبع البرمبة» في مشهد ضيف شرف، بينما الفنان حمدي الميرغني فقد شارك في بطولة فيلم «حملة فرعون» ومسلسل «سوبر ميرو» مع الفنانة إيمي سمير غانم.

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وعلى جانب أخر، كشف الفنان المصري حمدي الميرغني، مؤخرا، عن تفاصيل قصة حبه لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، والتي توجت بالزواج.

حمدي قال، خلال استضافته مع إسراء في برنامج “واحد من الناس”: ” قصة الحب بيني وبين إسراء بدأت عندما كنا نعرض مسرح مصر في الكويت، فقد قربنا من بعض، وأعجبت بها”.

الفنان المصري أضاف إنه كانت تربطه علاقة صداقة بإسراء منذ فترة طويلة، فخشى أن يخبرها بحبه وترفض، وفي هذه الحالة كان سيخسر صداقتها أيضا، إلى أن تشجع وأخبرها بحبه، وتابع مازحا: “وأغمى عليها من السعادة”.