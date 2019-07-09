"ولد ملكا".. في دور السينما السعودية أواخر سبتمبر

تعرض دور السينما في السعودية نهاية سبتمبر/أيلول المقبل الفيلم العالمي "ولد ملكا" (Born A King) الذي يتناول الزيارة التاريخية للملك فيصل بن عبد العزيز إلى بريطانيا عام 1919.

ويأتي فيلم "ولد ملكا"، الذي جرى تصويره بين الرياض ولندن، من إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، ويخرجه الإسباني أجوستي فيلارونغا، وشارك في كتابته بدر السماري من السعودية، بالإضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وتم تصوير عدد من المشاهد التاريخية في السعودية لمدة شهر تقريبا.





ويأتي الفيلم أيضا من بطولة هيرميوني كورفيلد وإد سكرين ولورانس فوكس وجيمس فليت، إضافة إلى طفل سعودي مثل شخصية الفيصل في سن الـ8 سنوات، والممثل السعودي راكان عبد الواحد، وأكثر من 80 شابا سعوديا.





وذكرت صحيفة "المدينة" السعودية أن الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاستراتيجية أعرب عن سعادته بعرض الفيلم العالمي "وُلد ملكا" في دور العرض، مضيفا أن الفيلم عرِضَ بشكل خاص مرتين، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والدبلوماسيين داخل السعودية وخارجها في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيين.

Advertisements

وقال: "إن الفيلم سيكون متاحا للجمهور في دور العرض السينمائي بالرياض نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل".

وأوضح الأمير تركي الفيصل أن الملك فيصل بن عبدالعزيز قاد بلاده بحكمة وشجاعة، وكان لمواقفه ومبادراته التاريخية تأثير مفصلي وعميق في مختلف القضايا على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، مشيرا إلى أهمية الفيلم ودوره في تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل بوصفه نموذجا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.





وأكد تركي الفيصل أن الملك فيصل تربى في بيت علم، ونهل العلم والسياسة من والده الملك المؤسس عبدالعزيز، ومثل والده وبلده في العديد من المؤتمرات والمناسبات المهمة، بداية بدعوة الملك جورج الخامس لزيارة لندن وسنه 13 عاما، ثم تلبيته لدعوة الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى لمؤتمر السلام في باريس.





وأكد منتج الفيلم الإسباني أندريس غوميز، الحاصل على جائزة أوسكار، عن سروره الكبير بإنتاج الفيلم، وقال: إنه بعد إنجازه كثيرا من الأفلام مع كبار المخرجين والممثلين في العالم تمكن من إنتاج فيلم "ولد ملكا"، مشيرا إلى أن المشروع كان لمدة طويلة محل تفكير وحلم، ولم يكن ليتحقق حتى عام 2015 عندما التقى الأمير تركي الفيصل.