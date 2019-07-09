١٢ مليون مشاهدة لأغنية الفيلم الهندي "ساهو" في يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطت أغنية الفيلم الهندي الجديد "ساهو"، الذي صُورت أغلب مشاهده في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حاجز ١٢ مليون مشاهدة في يوم واحد، وسط توقعات بتحطيمها الأرقام القياسية لأغاني بوليوود ٢٠١٩.
العمل غناء المطرب الهندي بسيتشو سايان، وتعد "ساهو" الأغنية الرئيسية لأحدث أفلام الممثل الهندي برابهاس، الملقب بـ"محبوب الجماهير"، وتشاركه البطولة شرادها كابور.
وصور فريق العمل أكثر من ٥٠% من المشاهد بعدد من مواقع مدينة أبوظبي خلال ٤٠ يوما؛ ليصبح واحدا من الأفلام الهندية القليلة التي استغرقت وقتا طويلا للتصوير في العاصمة الإماراتية.
ولجأ مخرج العمل إلى طاقم احترافي مكون من ٤٥٠ شخصا لتنفيذ مشاهد الحركة، من بينهم ٤ من المدربين المحترفين العرب، كما قدمت منطقة صانعي الإعلام twofour54 أبوظبي خدمات الإنتاج بالكامل لهذا الفيلم، إضافة إلى الدعم من إدارة الخدمات الحكومية وخدمات السفر؛ لتسهيل مهمة الخروج بالفيلم دون أي عرقلة أو تأخر في الوقت.
وتصنيف الفيلم تشويقي حركي، ومن المقرر طرحه ١٥ أغسطس/آب، باللغات الـ4: الهندية ومالاليم وتيلجو وتاميل.
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