ليلى اسكندر تفاجئ الجمهور بصور غير متوقعة

في زمن يُحكم فيه على الشخص بحسب مظهره، وفي وقت باتت مواقع التواصل الاجتماعي توصل صورة مغايرة للواقع، وكأن الكمال والجمال والرفاهية هي العناوين الاساسية التي على الفرد الالتزام بها والوصول اليها والا لا يُعتبر انه يجاري الواقع و”مع الموضة السائدة”، يظهر بعض النجوم الذين يرفضون هذه الافكار ويشددون على ضرورة التحلي بالطبيعية والبساطة بعيدًا عن المظاهر الخادعة.

ومن بين هؤلاء النجوم، ظهرت النجمة اللبنانية ليلى اسكندر، التي عُرفت ببساطتها وطبيعيتها بعيدًا عن التصنّع او التكبّر، حيث نشرت ليلى صورًا لها على حسابها عبر موقع انستغرام دون أي تعديل على برنامج “الفوتوشوب” حيث ظهرت فيها بمظهرها الطبيعي بعيدًا عن التزيّن والتبرّج، اذ انها لم تضع أي من مساحيق التجميل كما ان تسريحة شعرها كانت بسيطة وعادية، وكذلك الفستان الذي ارتدته.

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ليلى أحبت ان توجه من خلال هذه الصور رسالة الى جمهورها حيث ارفقت صورها بالتعليق التالي: (هل اشتقتم أن تشاهدوا صوراً طبيعية دون خضوعها لتعديل عبر برنامج الفوتوشوب أو الفلتر أو الاضاءات أو كلا؟ انا صراحة اصبحت أحب نفسي هكذا أكثر بكثير.. أحبكم ولا تسمحون لأي أحد في العالم أن يزعزع ثقتكم بأنفسكم.. أحبوا أنفسكم “بلا ولا شي”).

تعليق ليلى هذا لاقى تفاعلاً من قبل متابعينها على انستغرام الذين هنؤوها على هذا القرار واشادوا بجرأتها وبجمالها وتألقها الذي لا يحتاج لأي من انواع التجميل.