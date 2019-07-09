إليسا تكشف عن تفاصيل حفلاتها المقبلة بعد تعافيها من المرض

كشفت النجمة إليسا عن تفاصيل حفلاتها المقبلة وغردت منذ قليل قائلة: "مهرجان قفصة الدولي 29 يوليو.. مهرجان منستير الدولي 31 يوليو.. مهرجان قابس الدولي أغسطس".

وأعلن القائمون على مهرجان قرطاج الدولي عن موعد حفل الفنانة اللبنانية إليسا الذي يصادف الأول من أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم طرح التذاكر على مدار الأيام المقبلة.

كان آخر حفل لإليسا في تونس خلال صيف 2018 في مهرجان بنزرت الدولي، الذي يعد أول حفل لها خارج لبنان بعد إعلان إصابتها وتعافيها من مرض سرطان الثدي في كليب "إلى كل اللي بيبحوني".

اقرا ايضاً:

إليسا تُغازل شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات بتغريدة لها

Advertisements

يذكر أن عددا من رواد "تويتر" السوريين دعموا إليسا، على مدار اليومين الماضيين، بعد تصريحاتها في أحد اللقاءات التلفزيونية حول رغبتها في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأكد رواد "تويتر" في تغريداتهم أن إليسا فنانة صاحبة آراء سياسية جريئة ودائما ما تفتخر بنصفها السوري لأن والدتها سورية، لافتين إلى أنها لم تقصد إهانة الشعب السوري.

قد يهمك ايضاً:

إليسا ترد على المتنمرين وتوجِّه رسالة مؤثرة

إليسا توجه رسالة نارية للساخرين من شكلها