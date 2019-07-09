شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب : حكاية "فرخة" عبد المنعم مدبولي في ذكري رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان عبد المنعم مدبولي قبل رحيله آخر مسرحياته " وسط البلد " من تأليف وإخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، وكنت محظوظا ولي الشرف أنني شاهدت المسرحية وطلبت من الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي بإجراء حوارمعه فوافق علي شرط هو حضوري للمسرح قبل بداية العرض المسرحي بثلاث ساعات وألا يزيد مدة إجراء الحوار عن ساعة .

استجبت بكل أريحية لطلبات الأستاذ عبد المنعم مدبولي صاحب أهم مدرسة كوميدية في المسرح المصري وهي مدرسة " المدبوليزم " وذهبت له في الموعد المحدد في غرفته بمسرح السلام بشارع القصر العيني وسألته عن البدايات والمسرح والفرق والنجوم، وتطرقت في الحوار للكثير من القصص والحكايات ولكن هناك قصة شخصية له لا أنساها مطلقا واتذكرها ضاحكا في كل ذكري لرحيله أو ميلاده أو حتي عندما اشاهد فيلما أو مسرحية أو مسلسلا من أعماله وهي انني حينما طرحت عليه سؤالا : ما هي طقوسك قبل الدخول إلي خشبة المسرح في كل أعمالك ؟



مسرحية وسط البلد اخر مسرحيات الفنان عبد المنعم مدبولي

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إجابته كانت كالتالي : لازم أتناول قبل أي عرض مسرحي " فرخة مشوية " ، فضحكت فقال لي : لماذا تضحك ، فقلت له : من المفاجأة لأنه عادة تكون إجابات الفنانين براجع الدور أو لا أتحدث مع أحد استعدادا للشخصية أو البعض يقرأ قرآن وهكذا تكون الإجابات المعتادة .

الفنان القدير عبد المنعم مدبولي فسر لي حكاية الفرخة المشوية قائلا : الفنان علي المسرح يبذل مجهودا كبيرا ولابد أن يكون لديه طاقة ولكن بدون خمول وأفضل الوجبات هي الوجبات المشوية وأنا عاشق للفراخ المشوية وبالمناسبة بأكل الفرخة علي مرتين : نصفها قبل بداية العرض والنصف الثاني في الاستراحة .

الفنان عبد المنعم مدبولي تمر اليوم ذكري وفاته حيث رحل يوم 9 يوليو عام 2006 عن عمر تجاوز الـ 84 عاما بشهور، وهو حقا أعظم ممثل كوميدي في تاريخ المسرح المصري وخرج من مدرسته الكثير من نجوم المسرح بداية من فؤاد المهندس الذي اخرج له الكثير من المسرحيات مرورا بعادل إمام وسعيد صالح وكل أجيال الكوميديا في المسرح المصري وهو فنان له أسلوبه الخاص في طرح الإفيه وطريقته تأثر بها الكثير من الكوميديانات في المسرح والسينما ومازالت حتي وقتنا هذا ينهل منها كل الأجيال التي تفكر في تقديم كوميديا راقية .