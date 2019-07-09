“صيف الباحة” السعودي يجمع أصالة وأنغام على مسرح واحد..

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 08:52 صباحاً - تجمع مدينة الباحة السعودية المطربة السورية أصالة وزميلتها المصرية أنغام، رغم الخلاف الكبير بينهما الذي وصل إلى القطيعة.

وتحيي كل من الفنانتان اصالة وانغام حفلين غنائيين على مسرح واحد يومي 10 و11 يوليو الجاري برعاية شركة “روتانا”.

وقالت مصادر مقربة من أنغام، إن “روتانا” أصرت على تنظيم حفل أصالة وأنغام على مسرح واحد وفي توقيت واحد رغم محاولة أنغام تغيير الموعد بسبب إصرارها على عدم الصلح، وسط محاولة جادة من وسطاء داخل الشركة على إنهاء الخلاف ومحاولة تقريب وجهات النظر.

وتحيي المطربة أصالة حفلًا غنائيًا الخميس المقبل، الموافق الـ 11 من يوليو الجاري، بمسرح القرية التراثية ضمن فعاليات حفلات صيف المملكة العربية السعودية، برفقة الفنان الخليجي عبادي الجوهر، بحسب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأوضحت الشركة ذاتها، أن الفنانة أنغام تحيي حفلًا في نفس فعاليات المهرجان برفقة الفنان السعودي محمد عبده، الأربعاء المقبل، الموافق الـ 10 من يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفلان حضورًا جماهيريًا من مختلف الجنسيات.