بالصور- بلقيس بإطلالة ملفتة.. وجريئة

تبهرنا النجمة الاماراتية بلقيس في اطلالاتها الملفتة كل مرة، فإلى جانب جمالها الداخلي ونقاوة قلبها وقربها من الجمهور، الا انها تتمتع بالتالي بمظهر مميّز وقامة جميلة تجعل المتابعين يُسحرون في كل مرة تطل عليهم في مقابلات تلفزيونية او حتى من خلال صور او فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نشرت بلقيس مؤخرًا بعض الصور ومقاطع الفيديو خلال احيائها احدى المناسبات الخاصة في دبي، حيث اطربت المعازيم وجميع الموجودين بصوتها العذب والاصيل.

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وخلال جولتنا على حسابها عبر موقع انستغرام، لفتتنا اطلالة بلقيس التي تصلح لأن توضع هذه المرة في اطار “الاطلالة الجريئة” حيث لم يسبق لبلقيس ان اطلت بهذه الازياء من قبل، حيث كان الفستان وهو من تصميم المصمم عباس حرجلي، مليئًا بـ “تطريزات” كثيفة غمرت كامل الفستان، في حين اننا اعتدنا على بلقيس ان تختار فساتين ملفتة وبسيطة في الوقت عينة، تخلو من التطريز وحبات الخرز والمجمّلات.

اما بالنسبة للمكياج، فقد اهتمت بلقيس شخصيًا بمكياجها الذي كان ملفتًا وناعمًا في ذات الوقت، وُضع بطريقة محترفة ومميزة، وكذلك تسريحة شعرها التي كانت بسيطة لكنها اظهرت جمال ونعومة بلقيس.

وفور نشر هذه النجمة المحبوبة لصورها، انهالت التعليقات التي راحت تشيد بجمالها وتألقها وتتمنى لها النجاح في كل اعمالها القادمة.

من جهة اخرى، تعكف بلقيس على اختيار أغاني جديدة وتنفيذها لتصدر تباعًا ومن ضمنها عمل مصوّر كما سبق وأعلنت عبر حسابها على تويتر.